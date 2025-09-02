Gold knackt 3.500-Dollar-Marke und erreicht neues Allzeithoch

Am Dienstagmorgen kletterte der Spotpreis in Asien laut Bloomberg zeitweise auf 3.508,73 US-Dollar, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Damit wurde das Hoch vom April übertroffen. Seit Jahresbeginn hat Gold um über 30 Prozent zugelegt und zählt damit zu den am stärksten performenden Rohstoffen im globalen Handel.

Der Goldpreis hat mit einem Wert von über 3.500 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) eine neue Bestmarke aufgestellt. Antreiber der Rallye sind die Aussicht auf Zinssenkungen der US-Notenbank sowie die wachsende Unsicherheit über die künftige Ausrichtung der Federal Reserve.

Im Fokus steht die nächste Fed-Sitzung: Anleger spekulieren zunehmend darauf, dass Fed-Chef Jerome Powell noch in diesem Monat die erste Zinssenkung seit Jahren einleitet. Schwache US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag erwartet werden, könnten diesen Kurs stützen. Ein sinkendes Zinsniveau macht Gold für Investoren attraktiver, da das Metall selbst keine laufenden Erträge bietet.

Analysten sehen die Rallye noch lange nicht am Ende. Die Strategen der UBS rechnen mit weiteren Höchstständen, die durch eine Mischung aus niedrigen Zinsen, schwächeren Konjunkturdaten und geopolitischen Risiken getrieben werden. Damit steigt die Bedeutung von Gold als Absicherung im Portfolio.

Auch Silber kann überzeugen: Mit einem Kursanstieg von mehr als 40 Prozent allein in diesem Jahr hat das Metall erstmals seit 2011 die Marke von 40 US-Dollar übersprungen. Neben seiner Funktion als sicherer Hafen profitiert Silber von der hohen Nachfrage in der Solarindustrie. Das Angebotsdefizit am Weltmarkt dürfte sich 2025 zum fünften Mal in Folge fortsetzen.

Politische Unsicherheiten verstärken diesen Trend zusätzlich. Die wiederholten Angriffe von Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit der Fed sowie juristische Auseinandersetzungen über seine Handelspolitik sorgen für Nervosität an den Märkten.

Mit dem Sprung über die Marke von 3.500 US-Dollar betritt der Goldmarkt Neuland. Ob es gelingt, die Gewinne auf Tagesschlusskursbasis zu verteidigen, könnte für die weitere Dynamik von entscheidender Bedeutung sein. Anleger und Händler weltweit blicken gespannt auf die kommenden Wochen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



