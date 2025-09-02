    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Lage im Gastgewerbe bleibt angespannt

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaftliche Lage im Gastgewerbe bleibt schwierig.
    • Umsatzminus im Juli erwartet, Wetter als Grund.
    • Dehoga fordert niedrigere Steuern und mehr Flexibilität.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die wirtschaftliche Situation im Gastgewerbe bleibt nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga äußerst schwierig. "Die Aussichten sind trüb", teilte der Verband der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine aktuelle Umfrage des Dehoga unter 4.000 Betrieben hat demnach ergeben, dass die Branche auch im Juli ein deutliches Umsatzminus erwarte. Ein Grund dafür dürfte das regnerische Wetter gewesen sein. Gleichzeitig belasteten hohe Kostensteigerungen die Unternehmen weiter. "Viele befürchten, 2025 in die roten Zahlen zu rutschen", hieß es. Der Dehoga fordert von der Politik unter anderem die dauerhaft niedrigere Besteuerung von Restaurantspeisen mit sieben Prozent Mehrwertsteuer und mehr Spielraum bei den Arbeitszeiten für die Beschäftigten./maa/DP/zb





