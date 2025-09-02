GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 44,33€ EUR. Die GEA Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -29,18 %.