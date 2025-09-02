    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 44,33 EUR. Die GEA Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -29,18 %.

    Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ BANK - - 01.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 56,00 -10,54 % 01.08.2025
    RBC 55,00 -12,14 % 07.08.2025
    JPMORGAN 49,00 -21,73 % 07.08.2025
    UBS 73,00 +16,61 % 08.08.2025
    JPMORGAN 55,00 -12,14 % 12.08.2025
    UBS - - 19.08.2025
    RBC 55,00 -12,14 % 19.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 56,00 -10,54 % 19.08.2025

