Aktie kaufen oder verkaufen
GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 44,33€ EUR. Die GEA Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -29,18 %.
Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|56,00€
|-10,54 %
|01.08.2025
|RBC
|55,00€
|-12,14 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|49,00€
|-21,73 %
|07.08.2025
|UBS
|73,00€
|+16,61 %
|08.08.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-12,14 %
|12.08.2025
|UBS
|-
|-
|19.08.2025
|RBC
|55,00€
|-12,14 %
|19.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|56,00€
|-10,54 %
|19.08.2025
-0,20 %
-2,95 %
-0,08 %
+5,80 %
+47,27 %
+91,25 %
+110,44 %
+82,36 %
+68,96 %
ISIN:DE0006602006WKN:660200
