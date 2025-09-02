Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 2,83 Tsd.€ EUR. Die Givaudan Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,99 %.