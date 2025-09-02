Aktie kaufen oder verkaufen
Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 2,83 Tsd.€ EUR. Die Givaudan Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,99 %.
Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,70 Tsd.€
|+2,17 %
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|08.08.2025
|UBS
|3,65 Tsd.€
|+0,79 %
|13.08.2025
|UBS
|-
|-
|19.08.2025
|JEFFERIES
|3,20 Tsd.€
|-11,64 %
|27.08.2025
|UBS
|3,65 Tsd.€
|+0,79 %
|27.08.2025
|JPMORGAN
|4,20 Tsd.€
|+15,97 %
|27.08.2025
|JPMORGAN
|4,20 Tsd.€
|+15,97 %
|28.08.2025
-0,26 %
+0,12 %
-0,41 %
-18,36 %
-21,88 %
+15,26 %
+2,18 %
+140,00 %
+994,55 %
ISIN:CH0010645932WKN:938427
