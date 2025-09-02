GRENKE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur GRENKE Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die GRENKE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GRENKE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GRENKE Aktie beträgt 18,80€ EUR. Die GRENKE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,05 %.