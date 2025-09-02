    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE

    GRENKE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: GRENKE AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur GRENKE Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die GRENKE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GRENKE Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der GRENKE Aktie beträgt 18,80 EUR. Die GRENKE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,05 %.

    Analysten und Kursziele für die GRENKE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 21,00 +24,04 % -
    DZ BANK - - 14.08.2025
    WARBURG RESEARCH 30,00 +77,20 % 14.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 22,00 +29,95 % 15.08.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 21,00 +24,04 % 15.08.2025

    GRENKE

    -0,35 %
    -6,59 %
    -1,80 %
    +20,74 %
    -33,48 %
    -29,37 %
    -71,00 %
    -65,91 %
    -11,21 %
    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3



    Verfasst von Analysten Monitor
