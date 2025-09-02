Aktie kaufen oder verkaufen
GRENKE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur GRENKE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die GRENKE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GRENKE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GRENKE Aktie beträgt 18,80€ EUR. Die GRENKE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,05 %.
Analysten und Kursziele für die GRENKE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|21,00€
|+24,04 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|14.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|30,00€
|+77,20 %
|14.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|22,00€
|+29,95 %
|15.08.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|21,00€
|+24,04 %
|15.08.2025
-0,35 %
-6,59 %
-1,80 %
+20,74 %
-33,48 %
-29,37 %
-71,00 %
-65,91 %
-11,21 %
ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3
