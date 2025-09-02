    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain

    Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 94,33 EUR. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,46 %.

    Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank - - -
    Analyst 109,00 +17,23 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 96,00 +3,25 % -
    RBC 109,00 +17,23 % 01.08.2025
    BERENBERG 110,00 +18,31 % 01.08.2025
    JPMORGAN 115,00 +23,68 % 01.08.2025
    JPMORGAN 117,00 +25,83 % 01.08.2025
    UBS 97,00 +4,32 % 04.08.2025
    JEFFERIES 143,00 +53,80 % 04.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 96,00 +3,25 % 05.08.2025
    DZ BANK - - 07.08.2025
    JEFFERIES 140,00 +50,57 % 14.08.2025

    Compagnie de Saint-Gobain

    -0,20 %
    -2,23 %
    +0,21 %
    -6,75 %
    +17,64 %
    +132,64 %
    +169,10 %
    +131,07 %
    +578,04 %
    ISIN:FR0000125007WKN:872087

