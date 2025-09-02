Aktie kaufen oder verkaufen
Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 94,33€ EUR. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,46 %.
Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|109,00€
|+17,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|96,00€
|+3,25 %
|-
|RBC
|109,00€
|+17,23 %
|01.08.2025
|BERENBERG
|110,00€
|+18,31 %
|01.08.2025
|JPMORGAN
|115,00€
|+23,68 %
|01.08.2025
|JPMORGAN
|117,00€
|+25,83 %
|01.08.2025
|UBS
|97,00€
|+4,32 %
|04.08.2025
|JEFFERIES
|143,00€
|+53,80 %
|04.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|96,00€
|+3,25 %
|05.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2025
|JEFFERIES
|140,00€
|+50,57 %
|14.08.2025
-0,20 %
-2,23 %
+0,21 %
-6,75 %
+17,64 %
+132,64 %
+169,10 %
+131,07 %
+578,04 %
ISIN:FR0000125007WKN:872087
