Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 202,64€ EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +749,63 %.