Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 202,64€ EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +749,63 %.
Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|2,00 Tsd.€
|+8.285,74 %
|-
|RBC
|22,00€
|-7,76 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|25,00€
|+4,82 %
|05.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|25,00€
|+4,82 %
|05.08.2025
|UBS
|24,00€
|+0,63 %
|05.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|-16,14 %
|06.08.2025
|JPMORGAN
|25,00€
|+4,82 %
|06.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00€
|+0,63 %
|06.08.2025
|UBS
|24,00€
|+0,63 %
|06.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|20,00€
|-16,14 %
|07.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|-16,14 %
|08.08.2025
