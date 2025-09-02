    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo

    Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 202,64 EUR. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +749,63 %.

    Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Goldman Sachs 2,00 Tsd. +8.285,74 % -
    RBC 22,00 -7,76 % 05.08.2025
    JPMORGAN 25,00 +4,82 % 05.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 25,00 +4,82 % 05.08.2025
    UBS 24,00 +0,63 % 05.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 20,00 -16,14 % 06.08.2025
    JPMORGAN 25,00 +4,82 % 06.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 24,00 +0,63 % 06.08.2025
    UBS 24,00 +0,63 % 06.08.2025
    GOLDMAN SACHS 20,00 -16,14 % 07.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 20,00 -16,14 % 08.08.2025

