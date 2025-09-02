    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ

    Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 78,74 EUR. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,99 %.

    Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 77,00 +6,59 % -
    Deutsche Bank 81,00 +12,13 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 81,00 +12,13 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 85,00 +17,66 % 07.08.2025
    RBC 78,00 +7,97 % 07.08.2025
    RBC 80,00 +10,74 % 07.08.2025
    BERENBERG 80,00 +10,74 % 07.08.2025
    JEFFERIES 77,00 +6,59 % 07.08.2025
    UBS 84,00 +16,28 % 07.08.2025
    JPMORGAN 90,00 +24,58 % 07.08.2025
    WARBURG RESEARCH 95,00 +31,51 % 07.08.2025
    UBS 75,00 +3,82 % 08.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 80,00 +10,74 % 08.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 85,00 +17,66 % 11.08.2025
    JEFFERIES 78,00 +7,97 % 12.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 85,00 +17,66 % 13.08.2025
    DZ BANK 90,00 +24,58 % 13.08.2025
    JEFFERIES - - 14.08.2025
    WARBURG RESEARCH 95,00 +31,51 % 29.08.2025

    Henkel VZ

    -0,21 %
    -1,86 %
    +7,20 %
    +2,11 %
    -12,97 %
    +12,91 %
    -16,23 %
    -21,68 %
    +2.108,64 %
    ISIN:DE0006048432WKN:604843

