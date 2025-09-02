Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 78,74€ EUR. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,99 %.