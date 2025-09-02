Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 78,74€ EUR. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,99 %.
Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|77,00€
|+6,59 %
|-
|Deutsche Bank
|81,00€
|+12,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|81,00€
|+12,13 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+17,66 %
|07.08.2025
|RBC
|78,00€
|+7,97 %
|07.08.2025
|RBC
|80,00€
|+10,74 %
|07.08.2025
|BERENBERG
|80,00€
|+10,74 %
|07.08.2025
|JEFFERIES
|77,00€
|+6,59 %
|07.08.2025
|UBS
|84,00€
|+16,28 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|90,00€
|+24,58 %
|07.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|95,00€
|+31,51 %
|07.08.2025
|UBS
|75,00€
|+3,82 %
|08.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00€
|+10,74 %
|08.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+17,66 %
|11.08.2025
|JEFFERIES
|78,00€
|+7,97 %
|12.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+17,66 %
|13.08.2025
|DZ BANK
|90,00€
|+24,58 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|14.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|95,00€
|+31,51 %
|29.08.2025
-0,21 %
-1,86 %
+7,20 %
+2,11 %
-12,97 %
+12,91 %
-16,23 %
-21,68 %
+2.108,64 %
ISIN:DE0006048432WKN:604843
