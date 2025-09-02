Aktie kaufen oder verkaufen
Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Daniel Reinhardt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,17 Tsd.€ EUR. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,72 %.
Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,65 Tsd.€
|+28,08 %
|04.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,65 Tsd.€
|+28,08 %
|07.08.2025
|RBC
|2,40 Tsd.€
|+16,00 %
|10.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,65 Tsd.€
|+28,08 %
|21.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,65 Tsd.€
|+28,08 %
|27.08.2025
-0,39 %
-1,06 %
-1,81 %
-14,42 %
-5,55 %
+64,01 %
+182,58 %
+557,04 %
+3.738,49 %
ISIN:FR0000052292WKN:886670
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte