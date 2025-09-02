    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International

    Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,17 Tsd. EUR. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,72 %.

    Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ BANK - - 04.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 2,65 Tsd. +28,08 % 04.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 2,65 Tsd. +28,08 % 07.08.2025
    RBC 2,40 Tsd. +16,00 % 10.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 2,65 Tsd. +28,08 % 21.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 2,65 Tsd. +28,08 % 27.08.2025

