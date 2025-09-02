H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 123,40€ EUR. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +878,59 %.