    H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash

    Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 123,40 EUR. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +878,59 %.

    Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 112,00 +788,18 % -
    JEFFERIES 143,00 +1.034,02 % 08.08.2025
    JPMORGAN 120,00 +851,63 % 17.08.2025
    BARCLAYS 130,00 +930,93 % 18.08.2025
    BERENBERG 112,00 +788,18 % 31.07.2025

