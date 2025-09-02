Aktie kaufen oder verkaufen
H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 123,40€ EUR. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +878,59 %.
Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|112,00€
|+788,18 %
|-
|JEFFERIES
|143,00€
|+1.034,02 %
|08.08.2025
|JPMORGAN
|120,00€
|+851,63 %
|17.08.2025
|BARCLAYS
|130,00€
|+930,93 %
|18.08.2025
|BERENBERG
|112,00€
|+788,18 %
|31.07.2025
-0,44 %
-4,19 %
+6,08 %
-0,04 %
-12,98 %
+21,12 %
-6,27 %
-62,86 %
+14.331,03 %
ISIN:SE0000106270WKN:872318
