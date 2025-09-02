Aktie kaufen oder verkaufen
Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Holger Hollemann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hannover Rueck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 265,42€ EUR. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,81 %.
Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|JPMorgan
|330,00€
|+32,80 %
|-
|BERENBERG
|314,00€
|+26,36 %
|04.08.2025
|JEFFERIES
|340,00€
|+36,82 %
|11.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2025
|UBS
|280,00€
|+12,68 %
|12.08.2025
|BERENBERG
|312,00€
|+25,55 %
|12.08.2025
|JEFFERIES
|340,00€
|+36,82 %
|12.08.2025
|JPMORGAN
|330,00€
|+32,80 %
|12.08.2025
|RBC
|295,00€
|+18,71 %
|12.08.2025
|RBC
|309,00€
|+24,35 %
|12.08.2025
|JEFFERIES
|335,00€
|+34,81 %
|22.08.2025
-0,64 %
-1,43 %
-5,63 %
-11,04 %
-3,08 %
+67,25 %
+73,57 %
+180,77 %
+2.164,39 %
ISIN:DE0008402215WKN:840221
