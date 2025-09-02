    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Holger Hollemann - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hannover Rueck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 265,42 EUR. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,81 %.

    Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    JPMorgan 330,00 +32,80 % -
    BERENBERG 314,00 +26,36 % 04.08.2025
    JEFFERIES 340,00 +36,82 % 11.08.2025
    DZ BANK - - 12.08.2025
    UBS 280,00 +12,68 % 12.08.2025
    BERENBERG 312,00 +25,55 % 12.08.2025
    JEFFERIES 340,00 +36,82 % 12.08.2025
    JPMORGAN 330,00 +32,80 % 12.08.2025
    RBC 295,00 +18,71 % 12.08.2025
    RBC 309,00 +24,35 % 12.08.2025
    JEFFERIES 335,00 +34,81 % 22.08.2025

    Hannover Rueck

    -0,64 %
    -1,43 %
    -5,63 %
    -11,04 %
    -3,08 %
    +67,25 %
    +73,57 %
    +180,77 %
    +2.164,39 %
    ISIN:DE0008402215WKN:840221

