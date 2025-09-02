Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 41,53€ EUR. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,79 %.
Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|48,00€
|+38,46 %
|-
|JPMORGAN
|40,00€
|+15,38 %
|01.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|+12,50 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|+15,38 %
|05.08.2025
|BERENBERG
|40,00€
|+15,38 %
|05.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|49,00€
|+41,34 %
|05.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|46,00€
|+32,69 %
|05.08.2025
|JEFFERIES
|45,00€
|+29,80 %
|05.08.2025
|JEFFERIES
|48,00€
|+38,46 %
|05.08.2025
|UBS
|44,00€
|+26,92 %
|05.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|40,00€
|+15,38 %
|05.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00€
|+26,92 %
|06.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|49,00€
|+41,34 %
|07.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|46,00€
|+32,69 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|+12,50 %
|08.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|49,00€
|+41,34 %
|11.08.2025
ISIN:DE0006231004WKN:623100
