    Aktie kaufen oder verkaufen

    Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 22,60 EUR. Die Intel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,19 %.

    Analysten und Kursziele für die Intel Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 25,00 +2,67 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 21,00 -13,76 % 12.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 21,00 -13,76 % 18.08.2025
    UBS 25,00 +2,67 % 19.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 21,00 -13,76 % 25.08.2025

    Intel

    -0,51 %
    -1,22 %
    +23,63 %
    +20,85 %
    +3,50 %
    -35,12 %
    -51,76 %
    -17,26 %
    +946,86 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681

