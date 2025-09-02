Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 22,60€ EUR. Die Intel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,19 %.