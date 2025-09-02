Aktie kaufen oder verkaufen
Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 22,60€ EUR. Die Intel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,19 %.
Analysten und Kursziele für die Intel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|25,00€
|+2,67 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|21,00€
|-13,76 %
|12.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|21,00€
|-13,76 %
|18.08.2025
|UBS
|25,00€
|+2,67 %
|19.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|21,00€
|-13,76 %
|25.08.2025
-0,51 %
-1,22 %
+23,63 %
+20,85 %
+3,50 %
-35,12 %
-51,76 %
-17,26 %
+946,86 %
ISIN:US4581401001WKN:855681
