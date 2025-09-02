Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 44,33€ EUR. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,17 %.