    Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 44,33 EUR. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,17 %.

    Analysten und Kursziele für die Jungheinrich Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BAADER BANK 45,00 +50,40 % 08.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 45,00 +50,40 % 08.08.2025
    JEFFERIES 41,00 +37,03 % 08.08.2025
    BAADER BANK 45,00 +50,40 % 11.08.2025
    BERENBERG 46,00 +53,74 % 11.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 44,00 +47,06 % 13.08.2025

    Jungheinrich

    -0,60 %
    -3,85 %
    -8,31 %
    -15,25 %
    +4,97 %
    +27,66 %
    +10,21 %
    +47,54 %
    +3.165,93 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993



    Verfasst von Analysten Monitor
