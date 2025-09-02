Aktie kaufen oder verkaufen
Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 44,33€ EUR. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,17 %.
Analysten und Kursziele für die Jungheinrich Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BAADER BANK
|45,00€
|+50,40 %
|08.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00€
|+50,40 %
|08.08.2025
|JEFFERIES
|41,00€
|+37,03 %
|08.08.2025
|BAADER BANK
|45,00€
|+50,40 %
|11.08.2025
|BERENBERG
|46,00€
|+53,74 %
|11.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00€
|+47,06 %
|13.08.2025
-0,60 %
-3,85 %
-8,31 %
-15,25 %
+4,97 %
+27,66 %
+10,21 %
+47,54 %
+3.165,93 %
ISIN:DE0006219934WKN:621993
