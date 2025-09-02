Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 7,20€ EUR. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,25 %.