Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Boris Roessler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 7,20€ EUR. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,25 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|7,00€
|-11,77 %
|-
|BARCLAYS
|7,00€
|-11,77 %
|01.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-11,77 %
|03.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-11,77 %
|05.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00€
|-11,77 %
|07.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-11,77 %
|12.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-11,77 %
|19.08.2025
|UBS
|9,00€
|+13,44 %
|26.08.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-36,98 %
|31.07.2025
|UBS
|9,00€
|+13,44 %
|31.07.2025
-1,31 %
-4,02 %
+6,32 %
+12,46 %
+33,02 %
+35,37 %
+27,60 %
+4,89 %
+71,79 %
ISIN:DE0008232125WKN:823212
