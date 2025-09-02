    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLondon Stock Exchange Group AktievorwärtsNachrichten zu London Stock Exchange Group

    Aktie kaufen oder verkaufen

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    London Stock Exchange Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - London Stock Exchange Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur London Stock Exchange Group Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die London Stock Exchange Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die London Stock Exchange Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der London Stock Exchange Group Aktie beträgt 129,50 EUR. Die London Stock Exchange Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,47 %.

    Analysten und Kursziele für die London Stock Exchange Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 128,00 +19,07 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 128,00 +19,07 % 01.08.2025
    JPMORGAN 129,00 +20,00 % 01.08.2025
    RBC 132,00 +22,79 % 05.08.2025
    RBC 132,00 +22,79 % 14.08.2025
    JPMORGAN 128,00 +19,07 % 31.07.2025

    London Stock Exchange Group

    0,00 %
    -3,60 %
    -0,93 %
    -20,74 %
    -12,30 %
    +17,58 %
    +8,12 %
    +1.860,07 %
    ISIN:GB00B0SWJX34WKN:A0JEJF

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 113,40£, was eine Steigerung von +23,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer





    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen London Stock Exchange Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 6 Analysten die London Stock Exchange Group Aktie eingestuft.