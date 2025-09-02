Aktie kaufen oder verkaufen
Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: LANXESS
Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 21,00€ EUR. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,65 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|21,00€
|-13,65 %
|-
|Berenberg Bank
|25,00€
|+2,80 %
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|08.08.2025
|JEFFERIES
|21,00€
|-13,65 %
|14.08.2025
|JPMORGAN
|22,00€
|-9,54 %
|14.08.2025
|UBS
|26,00€
|+6,91 %
|14.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|30,00€
|+23,36 %
|14.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|15.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|27,00€
|+11,02 %
|15.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|28,00€
|+15,13 %
|15.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|27,00€
|+11,02 %
|18.08.2025
|BERENBERG
|25,00€
|+2,80 %
|26.08.2025
|JPMORGAN
|21,00€
|-13,65 %
|28.08.2025
-0,16 %
-3,90 %
+1,68 %
-11,04 %
-4,77 %
-26,77 %
-50,71 %
-45,42 %
+65,17 %
ISIN:DE0005470405WKN:547040
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte