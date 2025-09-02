Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 21,00€ EUR. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,65 %.