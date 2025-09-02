    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess

    Aktie kaufen oder verkaufen

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: LANXESS

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 21,00 EUR. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,65 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lanxess AG!
    Long
    22,73€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 12,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,80€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 12,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 21,00 -13,65 % -
    Berenberg Bank 25,00 +2,80 % -
    JEFFERIES - - 08.08.2025
    JEFFERIES 21,00 -13,65 % 14.08.2025
    JPMORGAN 22,00 -9,54 % 14.08.2025
    UBS 26,00 +6,91 % 14.08.2025
    WARBURG RESEARCH 30,00 +23,36 % 14.08.2025
    DZ BANK - - 15.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 27,00 +11,02 % 15.08.2025
    WARBURG RESEARCH 28,00 +15,13 % 15.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 27,00 +11,02 % 18.08.2025
    BERENBERG 25,00 +2,80 % 26.08.2025
    JPMORGAN 21,00 -13,65 % 28.08.2025

    Lanxess

    -0,16 %
    -3,90 %
    +1,68 %
    -11,04 %
    -4,77 %
    -26,77 %
    -50,71 %
    -45,42 %
    +65,17 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,49, was eine Steigerung von +5,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 13 Analysten die Lanxess Aktie eingestuft.