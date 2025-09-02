    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMLP AktievorwärtsNachrichten zu MLP

    Aktie kaufen oder verkaufen

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    MLP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - MLP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur MLP Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die MLP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MLP Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der MLP Aktie beträgt 4,33 EUR. Die MLP Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -38,84 %.

    Analysten und Kursziele für die MLP Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    NUWAYS 13,00 +83,49 % 01.08.2025
    NUWAYS 13,00 +83,49 % 15.08.2025

    MLP

    +0,14 %
    -0,98 %
    -11,80 %
    -12,67 %
    +24,56 %
    +38,40 %
    +26,11 %
    +79,20 %
    +709.900,00 %
    ISIN:DE0006569908WKN:656990



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen MLP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 6 Analysten die MLP Aktie eingestuft.