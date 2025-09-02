Aktie kaufen oder verkaufen
MLP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur MLP Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die MLP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MLP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MLP Aktie beträgt 4,33€ EUR. Die MLP Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -38,84 %.
Analysten und Kursziele für die MLP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|NUWAYS
|13,00€
|+83,49 %
|01.08.2025
|NUWAYS
|13,00€
|+83,49 %
|15.08.2025
+0,14 %
-0,98 %
-11,80 %
-12,67 %
+24,56 %
+38,40 %
+26,11 %
+79,20 %
+709.900,00 %
ISIN:DE0006569908WKN:656990
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte