MLP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur MLP Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die MLP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MLP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der MLP Aktie beträgt 4,33€ EUR. Die MLP Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -38,84 %.