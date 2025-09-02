Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 132,67€ EUR. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,02 %.