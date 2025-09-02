Aktie kaufen oder verkaufen
Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Andreas Arnold - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 132,67€ EUR. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,02 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Merck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|120,00€
|+10,37 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|133,00€
|+22,33 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|147,00€
|+35,20 %
|01.08.2025
|UBS
|162,00€
|+49,00 %
|01.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|161,00€
|+48,08 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|155,00€
|+42,56 %
|07.08.2025
|UBS
|162,00€
|+49,00 %
|07.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00€
|+28,77 %
|08.08.2025
|UBS
|154,00€
|+41,64 %
|08.08.2025
|BARCLAYS
|120,00€
|+10,37 %
|18.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|138,00€
|+26,93 %
|22.08.2025
+0,18 %
-1,64 %
+0,14 %
-7,68 %
-38,31 %
-36,42 %
-5,96 %
+29,37 %
+625,66 %
ISIN:DE0006599905WKN:659990
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte