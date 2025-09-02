    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 132,67 EUR. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,02 %.

    Analysten und Kursziele für die Merck Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Barclays Capital 120,00 +10,37 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 133,00 +22,33 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 147,00 +35,20 % 01.08.2025
    UBS 162,00 +49,00 % 01.08.2025
    GOLDMAN SACHS 161,00 +48,08 % 07.08.2025
    JPMORGAN 155,00 +42,56 % 07.08.2025
    UBS 162,00 +49,00 % 07.08.2025
    DZ BANK - - 08.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 140,00 +28,77 % 08.08.2025
    UBS 154,00 +41,64 % 08.08.2025
    BARCLAYS 120,00 +10,37 % 18.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 138,00 +26,93 % 22.08.2025

    Merck

    +0,18 %
    -1,64 %
    +0,14 %
    -7,68 %
    -38,31 %
    -36,42 %
    -5,96 %
    +29,37 %
    +625,66 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990

