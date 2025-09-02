Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 525,90€ EUR. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,76 %.