Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 525,90€ EUR. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,76 %.
Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|641,00€
|+18,53 %
|04.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.08.2025
|RBC
|572,00€
|+5,77 %
|08.08.2025
|BERENBERG
|629,00€
|+16,31 %
|08.08.2025
|JEFFERIES
|485,00€
|-10,32 %
|08.08.2025
|UBS
|590,00€
|+9,10 %
|08.08.2025
|JPMORGAN
|650,00€
|+20,19 %
|08.08.2025
|RBC
|566,00€
|+4,66 %
|11.08.2025
|JEFFERIES
|485,00€
|-10,32 %
|11.08.2025
|BERENBERG
|641,00€
|+18,53 %
|31.07.2025
-0,33 %
-2,03 %
-4,86 %
-5,36 %
+7,86 %
+118,39 %
+115,80 %
+222,98 %
+1.428,68 %
ISIN:DE0008430026WKN:843002
