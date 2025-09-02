    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück

    Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 525,90 EUR. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,76 %.

    Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERENBERG 641,00 +18,53 % 04.08.2025
    DZ BANK - - 08.08.2025
    RBC 572,00 +5,77 % 08.08.2025
    BERENBERG 629,00 +16,31 % 08.08.2025
    JEFFERIES 485,00 -10,32 % 08.08.2025
    UBS 590,00 +9,10 % 08.08.2025
    JPMORGAN 650,00 +20,19 % 08.08.2025
    RBC 566,00 +4,66 % 11.08.2025
    JEFFERIES 485,00 -10,32 % 11.08.2025
    BERENBERG 641,00 +18,53 % 31.07.2025

    Münchener Rück

    -0,33 %
    -2,03 %
    -4,86 %
    -5,36 %
    +7,86 %
    +118,39 %
    +115,80 %
    +222,98 %
    +1.428,68 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002

