    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMasterflex AktievorwärtsNachrichten zu Masterflex

    Aktie kaufen oder verkaufen

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Masterflex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Masterflex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Masterflex Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Masterflex Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Masterflex Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Masterflex Aktie beträgt 7,60 EUR. Die Masterflex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -45,32 %.

    Analysten und Kursziele für die Masterflex Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Dr. Adam Jakubowski - - -
    Analyst 17,00 +22,30 % -
    Analyst 21,00 +51,08 % -

    Masterflex

    +0,36 %
    -4,91 %
    +9,27 %
    +18,86 %
    +27,23 %
    +87,67 %
    +171,00 %
    +108,78 %
    -59,91 %
    ISIN:DE0005492938WKN:549293



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Masterflex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 5 Analysten die Masterflex Aktie eingestuft.