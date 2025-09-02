Aktie kaufen oder verkaufen
Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 111,43€ EUR. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,33 %.
Analysten und Kursziele für die Nemetschek Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|117,00€
|-0,59 %
|01.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00€
|+6,20 %
|01.08.2025
|BAADER BANK
|140,00€
|+18,95 %
|01.08.2025
|UBS
|137,00€
|+16,40 %
|05.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|161,00€
|+36,79 %
|05.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2025
|JPMORGAN
|100,00€
|-15,04 %
|31.07.2025
-2,04 %
-0,68 %
-10,18 %
-4,40 %
+24,69 %
+108,16 %
+74,44 %
+1.081,48 %
+2.098,10 %
ISIN:DE0006452907WKN:645290
