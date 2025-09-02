    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 111,43 EUR. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,33 %.

    Analysten und Kursziele für die Nemetschek Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERENBERG 117,00 -0,59 % 01.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 125,00 +6,20 % 01.08.2025
    BAADER BANK 140,00 +18,95 % 01.08.2025
    UBS 137,00 +16,40 % 05.08.2025
    GOLDMAN SACHS 161,00 +36,79 % 05.08.2025
    DZ BANK - - 06.08.2025
    JPMORGAN 100,00 -15,04 % 31.07.2025

    Nemetschek

    -2,04 %
    -0,68 %
    -10,18 %
    -4,40 %
    +24,69 %
    +108,16 %
    +74,44 %
    +1.081,48 %
    +2.098,10 %
