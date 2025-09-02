Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 111,43€ EUR. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,33 %.