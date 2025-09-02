Aktie kaufen oder verkaufen
Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Netflix
Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Netflix Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 1,38 Tsd.€ EUR. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,80 %.
Analysten und Kursziele für die Netflix Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|1,39 Tsd.€
|+15,04 %
|-
|Bernstein
|1,39 Tsd.€
|+15,04 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,39 Tsd.€
|+15,04 %
|15.08.2025
|JPMORGAN
|1,30 Tsd.€
|+7,59 %
|17.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,39 Tsd.€
|+15,04 %
|19.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,39 Tsd.€
|+15,04 %
|26.08.2025
-0,29 %
-1,37 %
+2,74 %
-1,99 %
+63,70 %
+347,99 %
+119,87 %
+1.002,77 %
+5.579,12 %
ISIN:US64110L1061WKN:552484
