    Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 84,67 EUR. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,43 %.

    Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    RBC 76,00 -1,77 % 10.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 85,00 +9,86 % 11.08.2025
    UBS 63,00 -18,57 % 14.08.2025
    JPMORGAN 93,00 +20,20 % 18.08.2025
    JEFFERIES 115,00 +48,64 % 19.08.2025
    RBC 76,00 -1,77 % 21.08.2025

    Nike (B)

    -0,80 %
    -2,81 %
    +2,31 %
    +24,08 %
    -12,15 %
    -38,68 %
    -31,81 %
    +34,84 %
    +1.027,21 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993

