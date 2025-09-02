Aktie kaufen oder verkaufen
Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: wu yi - unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 84,67€ EUR. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,43 %.
Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|76,00€
|-1,77 %
|10.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00€
|+9,86 %
|11.08.2025
|UBS
|63,00€
|-18,57 %
|14.08.2025
|JPMORGAN
|93,00€
|+20,20 %
|18.08.2025
|JEFFERIES
|115,00€
|+48,64 %
|19.08.2025
|RBC
|76,00€
|-1,77 %
|21.08.2025
ISIN:US6541061031WKN:866993
