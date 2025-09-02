Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 84,67€ EUR. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,43 %.