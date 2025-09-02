    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis

    Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 107,67 EUR. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,16 %.

    Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 108,00 +0,15 % -
    Deutsche Bank 120,00 +11,28 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 120,00 +11,28 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 108,00 +0,15 % 01.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 108,00 +0,15 % 04.08.2025
    JPMORGAN 95,00 -11,91 % 12.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 120,00 +11,28 % 21.08.2025
    UBS 95,00 -11,91 % 22.08.2025
    UBS 95,00 -11,91 % 29.08.2025

    Novartis

    +0,61 %
    -0,08 %
    +8,87 %
    +4,42 %
    -1,20 %
    +32,87 %
    +48,66 %
    +43,80 %
    +1.489,51 %
    ISIN:CH0012005267WKN:904278

