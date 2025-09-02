Aktie kaufen oder verkaufen
Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 107,67€ EUR. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,16 %.
Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|108,00€
|+0,15 %
|-
|Deutsche Bank
|120,00€
|+11,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00€
|+11,28 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00€
|+0,15 %
|01.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00€
|+0,15 %
|04.08.2025
|JPMORGAN
|95,00€
|-11,91 %
|12.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00€
|+11,28 %
|21.08.2025
|UBS
|95,00€
|-11,91 %
|22.08.2025
|UBS
|95,00€
|-11,91 %
|29.08.2025
