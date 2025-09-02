Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 107,67€ EUR. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,16 %.