NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die NVIDIA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 190,29€ EUR. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,25 %.
Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|205,00€
|+17,69 %
|-
|Barclays Capital
|200,00€
|+14,82 %
|-
|Bernstein
|185,00€
|+6,21 %
|-
|Bernstein
|225,00€
|+29,18 %
|-
|DZ Bank
|205,00€
|+17,69 %
|-
|JPMorgan
|215,00€
|+23,44 %
|-
|UBS
|205,00€
|+17,69 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|200,00€
|+14,82 %
|07.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|185,00€
|+6,21 %
|11.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|155,00€
|-11,01 %
|20.08.2025
|UBS
|205,00€
|+17,69 %
|21.08.2025
|JEFFERIES
|205,00€
|+17,69 %
|27.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|28.08.2025
|BARCLAYS
|200,00€
|+14,82 %
|28.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|225,00€
|+29,18 %
|28.08.2025
|JPMORGAN
|215,00€
|+23,44 %
|28.08.2025
|UBS
|205,00€
|+17,69 %
|28.08.2025
