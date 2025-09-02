    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: NVIDIA Corporation

    Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
    16 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die NVIDIA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 190,29 EUR. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,25 %.

    Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 205,00 +17,69 % -
    Barclays Capital 200,00 +14,82 % -
    Bernstein 185,00 +6,21 % -
    Bernstein 225,00 +29,18 % -
    DZ Bank 205,00 +17,69 % -
    JPMorgan 215,00 +23,44 % -
    UBS 205,00 +17,69 % -
    GOLDMAN SACHS 200,00 +14,82 % 07.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 185,00 +6,21 % 11.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 155,00 -11,01 % 20.08.2025
    UBS 205,00 +17,69 % 21.08.2025
    JEFFERIES 205,00 +17,69 % 27.08.2025
    DZ BANK - - 28.08.2025
    BARCLAYS 200,00 +14,82 % 28.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 225,00 +29,18 % 28.08.2025
    JPMORGAN 215,00 +23,44 % 28.08.2025
    UBS 205,00 +17,69 % 28.08.2025

    NVIDIA

    -0,41 %
    -4,40 %
    -1,20 %
    +26,13 %
    +37,20 %
    +965,58 %
    +1.161,11 %
    +30.614,06 %
    +1.053.757,14 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422

