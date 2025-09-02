Aktie kaufen oder verkaufen
Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pernod Ricard Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 118,85€ EUR. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,47 %.
Analysten und Kursziele für die Pernod Ricard Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|120,00€
|+22,65 %
|-
|Analyst
|120,00€
|+22,65 %
|-
|UBS
|100,00€
|+2,21 %
|20.08.2025
|RBC
|110,00€
|+12,43 %
|28.08.2025
|RBC
|120,00€
|+22,65 %
|28.08.2025
|JPMORGAN
|120,00€
|+22,65 %
|28.08.2025
|JPMORGAN
|120,00€
|+22,65 %
|28.08.2025
|UBS
|100,00€
|+2,21 %
|28.08.2025
|BERENBERG
|114,00€
|+16,52 %
|28.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|133,00€
|+35,94 %
|28.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|138,00€
|+41,05 %
|28.08.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+22,65 %
|28.08.2025
|JEFFERIES
|130,00€
|+32,87 %
|28.08.2025
ISIN:FR0000120693WKN:853373
