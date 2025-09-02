Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pernod Ricard Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 118,85€ EUR. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,47 %.