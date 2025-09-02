    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard

    Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pernod Ricard Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 118,85 EUR. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,47 %.

    Analysten und Kursziele für die Pernod Ricard Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 120,00 +22,65 % -
    Analyst 120,00 +22,65 % -
    UBS 100,00 +2,21 % 20.08.2025
    RBC 110,00 +12,43 % 28.08.2025
    RBC 120,00 +22,65 % 28.08.2025
    JPMORGAN 120,00 +22,65 % 28.08.2025
    JPMORGAN 120,00 +22,65 % 28.08.2025
    UBS 100,00 +2,21 % 28.08.2025
    BERENBERG 114,00 +16,52 % 28.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 133,00 +35,94 % 28.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 138,00 +41,05 % 28.08.2025
    JEFFERIES 120,00 +22,65 % 28.08.2025
    JEFFERIES 130,00 +32,87 % 28.08.2025

    Pernod Ricard

    +1,34 %
    -1,45 %
    +8,35 %
    +8,01 %
    -24,37 %
    -47,40 %
    -31,45 %
    +5,96 %
    +150,42 %
