Aktie kaufen oder verkaufen
PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: PNE AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur PNE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PNE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PNE Aktie beträgt 4,60€ EUR. Die PNE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -66,91 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die PNE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Holger Steffen
|-
|-
|-
|Jan Bauer
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|WARBURG RESEARCH
|23,00€
|+65,47 %
|18.08.2025
-0,86 %
+1,45 %
-7,03 %
-8,37 %
+7,35 %
-11,60 %
+157,25 %
+577,62 %
+379,14 %
ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte