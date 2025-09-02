    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    Aktie kaufen oder verkaufen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: PNE AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur PNE Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PNE Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der PNE Aktie beträgt 4,60 EUR. Die PNE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -66,91 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PNE Wind!
    Long
    12,30€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 8,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,75€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 7,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die PNE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Holger Steffen - - -
    Jan Bauer - - -
    Analyst - - -
    WARBURG RESEARCH 23,00 +65,47 % 18.08.2025

    PNE

    -0,86 %
    +1,45 %
    -7,03 %
    -8,37 %
    +7,35 %
    -11,60 %
    +157,25 %
    +577,62 %
    +379,14 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,47, was eine Steigerung von +4,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 5 Analysten die PNE Aktie eingestuft.