    Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 180,00 EUR. Die Kering Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,82 %.

    Analysten und Kursziele für die Kering Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERENBERG 160,00 -30,50 % 01.08.2025
    RBC 220,00 -4,44 % 10.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 170,00 -26,16 % 13.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 170,00 -26,16 % 27.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 180,00 -21,82 % 31.07.2025

