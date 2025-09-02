Aktie kaufen oder verkaufen
Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 180,00€ EUR. Die Kering Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,82 %.
Analysten und Kursziele für die Kering Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|160,00€
|-30,50 %
|01.08.2025
|RBC
|220,00€
|-4,44 %
|10.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|170,00€
|-26,16 %
|13.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|170,00€
|-26,16 %
|27.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|180,00€
|-21,82 %
|31.07.2025
