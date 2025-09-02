London (Großbritannien), September 2025 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf den abnormalen mitochondrialen Stoffwechsel bei Krebserkrankungen konzentriert, gab bekannt, dass Sphene Equity Research in seinem aktuellen Analystenbericht seine Kaufempfehlung für die Aktien von Vidac Pharma bestätigt hat.

Der aktualisierte Bericht spiegelt das anhaltende Vertrauen in den innovativen Ansatz von Vidac wider, selektiv auf die für Krebszellen charakteristische Hyperglykolyse („Warburg-Effekt”) abzuzielen, die durch abweichende Mitochondrienfunktionen verursacht wird. Die Strategie von Vidac Pharma zielt darauf ab, den VDAC1-Kanal wieder zu öffnen, das natürliche Apoptose-Signal (programmierter Zelltod) wiederherzustellen, das durch übermäßige HK2-Aktivität blockiert wird, und die hohe Laktatproduktion in der Tumormikroumgebung zu reduzieren.

Sphene bekräftigte seine Empfehlung und hob dabei die differenzierte Position von Vidac Pharma innerhalb der Entwicklung von Krebsmedikamenten sowie das Potenzial seiner klinischen Pipeline zur Deckung eines erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarfs hervor.

Die Bedeutung der gezielten Beeinflussung des Zellstoffwechsels bei Krebserkrankungen findet sowohl in wissenschaftlichen als auch in Finanzkreisen zunehmend Beachtung. Ein kürzlich in news.financial erschienener Artikel befasste sich mit neuen Erkenntnissen auf diesem Gebiet und nannte Roche, Novartis und Vidac Pharma aufgrund ihres auf Mitochondrien ausgerichteten Ansatzes als Unternehmen, die die Arbeit in diesem Bereich vorantreiben. Darüber hinaus unterstreichen wissenschaftliche Studien wie die 2025 von Lin et al. in Cancer Biology & Medicine veröffentlichte Studie das therapeutische Potenzial von Interventionen, die sich auf die Mitochondrienfunktion bei der Krebsbehandlung konzentrieren.

Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, erklärte:

„Wir begrüßen die anhaltende Unterstützung unserer Strategie und Pipeline durch Sphene Equity Research. Vidac hat sich der Entwicklung bahnbrechender Therapien verschrieben, die auf die grundlegende Biologie von Krebs abzielen, und wir freuen uns über die wachsende Anerkennung des Zellstoffwechsels als wichtige therapeutische Grenze.“