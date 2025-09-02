Autumn Meteorite 2025 Tokyo

TOKIO, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Das Tokyo Festival Executive Committee hat angekündigt, dass vom 1. Oktober bis zum 3. November ein kühnes neues internationales Festival der darstellenden Künste im Tokyo Metropolitan Theatre in Tokio stattfinden wird. Unter der künstlerischen Leitung des gefeierten Dramatikers und Regisseurs Toshiki Okada (chelfitsch) startet das Festival mit der Mission, neue Werke zu schaffen, Künstler weltweit zu fördern und die nächste Generation von Talenten der darstellenden Künste zu unterstützen.

Die Besucher können 14 Performance-Programme aus Japan und dem Ausland, sieben Nicht-Performance-Programme, darunter Vorträge und Workshops, sowie drei „Hallo und Willkommen"-Initiativen entdecken, die für Barrierefreiheit und Inklusion sorgen.