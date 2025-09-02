Nestlé feuert CEO nach verheimlichter Büro-Affäre – Aktie leicht im Minus

Wie Nestlé am späten Montagabend mitteilte, übernimmt Philipp Navratil, bisheriger Chef der Edelkaffee-Marke Nespresso, sofort die Leitung des Unternehmens. Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke sprach von einer notwendigen Entscheidung, die die Werte und die Governance von Nestlé unterstreiche. Freixe wird nach Angaben eines Sprechers keine Abfindung erhalten.

Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé hat seinen Vorstandschef Laurent Freixe überraschend entlassen. Grund ist eine nicht gemeldete Liebesbeziehung mit einer direkten Mitarbeiterin, was einen klaren Verstoß gegen den Verhaltenskodex des Konzerns darstellt. Damit endet die Karriere des Managers, der eigentlich Stabilität in eine ohnehin turbulente Führungsspitze bringen sollte, bereits nach einem Jahr.

Die Affäre wurde durch das interne Hinweisgebersystem "Speak Up" publik. Nachdem erste Untersuchungen keine Klarheit brachten, folgte eine externe Prüfung unter Aufsicht von Bulcke und dem leitenden unabhängigen Direktor Pablo Isla. Isla soll im kommenden Jahr den Vorsitz im Verwaltungsrat übernehmen.

Für Nestlé ist der erneute Führungswechsel ein Rückschlag. Freixe war im Vorjahr auf Mark Schneider gefolgt, der aufgrund einer schwachen Geschäftsentwicklung gehen musste. Unter Freixe fielen die Aktien um 17 Prozent – deutlich mehr als bei dem Rivalen Unilever, dessen Aktien im gleichen Zeitraum nur rund 5 Prozent verloren. Analysten wie Jean-Philippe Bertschy von Vontobel sehen die Investoren bereits seit Monaten auf die Probe gestellt.

Der neue CEO Navratil ist ein Konzern-Veteran mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Zuvor war er für die globale Strategie von Nescafé sowie die Kooperation mit Starbucks verantwortlich. Branchenbeobachter trauen ihm zu, das Portfolio umzubauen und sich von margenschwachen Sparten wie Wasser oder Cerealien zu trennen. Mit noch nicht einmal 50 Jahren könnte er den Konzern langfristig prägen.

Doch die Herausforderungen sind groß: Neben schwachen Volumina belasten vor allem die neuen US-Zölle unter Präsident Donald Trump, insbesondere auf die in der Schweiz produzierten Nespresso-Kapseln. Navratil muss also nicht nur das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen, sondern den Konzern auch durch ein schwieriges geopolitisches Umfeld steuern.

Im frühen Dienstagshandel bei Tradegate steht die Nestlé-Aktie rund 0,6 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 79,69 Euro (Stand: 08:00 Uhr).

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 79,60EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.



