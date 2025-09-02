    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    ANALYSE-FLASH

    UBS senkt FMC auf 'Sell' - Ziel runter auf 38 Euro

    • UBS senkt Kursziel für FMC-Aktien auf 38 Euro.
    • Einstufung von "Neutral" auf "Sell" geändert.
    • Skepsis wegen ausbleibender US-Geschäftsbelebung.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von FMC von 43,50 auf 38 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Graham Doyle ist skeptisch für den Dialysespezialisten aufgrund kurzfristig ausbleibender Geschäftsbelebung in den USA und einem hier wohl längerfristig drohenden Rückgang. Dieses strukturelle Problem limitiere die Bewertung und berge ein Korrekturrisiko zwischen 6 und 10 Prozent für den operativen Ergebniskonsens, schrieb Doyle in seiner am Dienstag vorliegenden Verkaufsempfehlung./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 42,70 auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,24 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+43,44 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 38 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
