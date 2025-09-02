UBS senkt FMC auf 'Sell' - Ziel runter auf 38 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 42,70 auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,24 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+43,44 % bedeutet.