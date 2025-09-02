ANALYSE-FLASH
UBS senkt FMC auf 'Sell' - Ziel runter auf 38 Euro
- UBS senkt Kursziel für FMC-Aktien auf 38 Euro.
- Einstufung von "Neutral" auf "Sell" geändert.
- Skepsis wegen ausbleibender US-Geschäftsbelebung.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von FMC von 43,50 auf 38 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Graham Doyle ist skeptisch für den Dialysespezialisten aufgrund kurzfristig ausbleibender Geschäftsbelebung in den USA und einem hier wohl längerfristig drohenden Rückgang. Dieses strukturelle Problem limitiere die Bewertung und berge ein Korrekturrisiko zwischen 6 und 10 Prozent für den operativen Ergebniskonsens, schrieb Doyle in seiner am Dienstag vorliegenden Verkaufsempfehlung./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 42,70 auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,24 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+43,44 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 38 Euro