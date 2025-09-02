Tesla enttäuscht mit nur 600 Bestellungen in Indien seit Juli

Auch die Tesla spiegelt das wider. Zuletzt notierte diese bei 333,87 US-Dollar und damit 3,5 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie des Unternehmens 14,33 Prozent im Minus (Stand: 7:35 Uhr MESZ).

Der US-Elektroautobauer Tesla hat nach seinem Markteintritt in Indien Mitte Juli bislang lediglich etwas mehr als 600 Bestellungen erhalten. Damit fällt die Resonanz deutlich schwächer aus als von Unternehmenskreisen erhofft, wie Bloomberg News berichtet. Für ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahren weltweit hohe Wachstumsraten vorweisen konnte, ist der schleppende Verkaufsstart ein Rückschlag.

Erste Lieferung aus Shanghai rollt im September an

Die ersten Fahrzeuge sollen Anfang September aus dem Tesla-Werk in Shanghai nach Indien verschifft werden. Für das laufende Jahr plant der Konzern zwischen 350 und 500 Fahrzeuge im Land auszuliefern. Vorerst beschränkt sich der Vertrieb auf vier wirtschaftlich starke Regionen: Mumbai, Delhi, Pune und Gurugram.

Die Liefermengen richten sich nach den tatsächlich vollständig eingegangenen Zahlungen sowie nach Teslas Fähigkeit, auch außerhalb dieser Kernstädte eine funktionierende Auslieferungs- und Service-Infrastruktur aufzubauen.

Preisschild von 70.000 US-Dollar schreckt Käufer ab

Zum Start brachte Tesla sein Model Y auf den Markt – allerdings zu einem Preis von rund 70.000 US-Dollar. Der Betrag spiegelt die hohen Importzölle wider, die Indien auf ausländische Elektrofahrzeuge erhebt. Tesla setzt sich seit Jahren für niedrigere Abgaben ein, bislang jedoch ohne Erfolg.

Im Vergleich: Der durchschnittliche Neuwagen in Indien kostet weniger als 15.000 US-Dollar. Selbst im Premiumsegment gelten Preise von über 50.000 Dollar als Ausnahme. Damit bleibt Teslas Angebot auf eine kleine urbane Käuferschicht beschränkt. Branchenexperten sehen das Unternehmen deshalb vor der Herausforderung, zunächst eher als Prestige- denn als Massenmarke wahrgenommen zu werden.

Indischer Markt: Wachstumsfantasie trifft Realität

Indien gilt zwar als einer der größten und am schnellsten wachsenden Automärkte der Welt. Doch Elektrofahrzeuge haben dort bislang nur einen Marktanteil von rund vier Prozent. Lokale Anbieter wie Tata Motors oder Mahindra dominieren mit vergleichsweise günstigen Modellen, die speziell auf die Bedürfnisse indischer Käufer zugeschnitten sind.

Hinzu kommt die teils unzureichende Infrastruktur: Schnellladestationen sind rar, Stromnetze in ländlichen Regionen oft instabil. Auch die Straßenverhältnisse stellen eine Herausforderung dar – von Schlaglöchern über fehlende Fahrdisziplin bis hin zu streunenden Tieren in urbanen Zentren.

Tesla unter globalem Druck

Der Vorstoß nach Indien erfolgt in einer Phase, in der Tesla international unter Druck steht. Überkapazitäten in den Werken, ein schwächeres Absatzwachstum und steigender Wettbewerb durch chinesische Hersteller wie BYD oder Nio belasten den Marktführer. Indien könnte langfristig einen Ausweg bieten – doch kurzfristig ist der Absatz auf einem Niveau, das kaum ins Gewicht fällt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 333,9USD auf Nasdaq (30. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



