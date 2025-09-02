UBS stuft Ströer auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 70 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin passte seine Schätzungen am Montagabend an den schwachen Halbjahresbericht des Spezialisten für Außenwerbung an. Auch die Signale für das dritte Quartal seien mau gewesen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 41,35EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Adam Berlin
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Adam Berlin
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte