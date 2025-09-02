    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach der Entlassung des Chefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Dass der Nahrungsmittelkonzern Laurent Freixe wegen einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nach einem Jahr im Amt mit sofortiger Wirkung abgesetzt hat, sorge für neue Unsicherheit und dürfte die Aktie belasten, schrieb David Hayes in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die Berufung des langjährigen Nespresso-Chefs Philipp Navratil zu Freixes Nachfolger könnte bei einigen Investoren die Frage aufwerfen, warum Nestle erneut einen dauerhaften Chef aus den eigenen Reihen berufen habe, anstatt sich Zeit für eine umfassende Bewertung interner und externer Kandidaten zu nehmen./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 79,58EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: Nestle
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 77
    Kursziel alt: 77
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 77,00CHF, was eine Steigerung von +2,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach der Entlassung des Chefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Dass der Nahrungsmittelkonzern Laurent Freixe wegen einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten …