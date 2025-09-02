UBS stuft Nestle auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der unerwartete Führungswechsel bei dem Schweizer Lebensmittelkonzern ändere zwar wohl nichts an der Konzernstrategie, sorge allerdings kurzfristig für Unsicherheit, kommentierte Guillaume Delmas am Montagabend./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 79,58EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
