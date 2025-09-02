Alarm an den Terminbörsen – Knappe Ware Silber! First Majestic, Vizsla Silver, Prismo Metals und Hecla im Fokus

Silber hat zuletzt ein starkes technisches Ausbruchssignal gesendet und ein neues Kapitel für dieses strategisch wichtige Metall eingeleitet. Bereits 2024 übertraf Silber mit einem Kursanstieg von rund 40 % Gold deutlich, das um 27 % zulegte. Diese bessere Performance ist kein Zufall, sondern beruht auf fundamentalen Faktoren bei Angebot und Nachfrage. Während es weltweit über 1.300 aktive Goldminen gibt, stammt Silber größtenteils aus nur rund 240 Förderstätten, viele davon als Nebenprodukt von Kupfer- und Zinkminen. Die begrenzte Primärförderung sorgt daher für eine strukturelle Angebotsknappheit. Parallel wächst die industrielle Nachfrage rasant, vor allem durch die Elektromobilität, wo Silber wegen seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit unverzichtbar ist. An den Terminbörsen steigt die Nervosität, denn die Shortpositionen sind gewaltig und vor allem HighTech- und Solar-Produzenten drängen auf Lieferung. Ein Sprengsatz für weiter steigende Preise.

Elektromobilität & Co. – Warum Silber unverzichtbar für die Zukunft ist

Moderne Elektrofahrzeuge enthalten durchschnittlich 25 bis 50 Gramm Silber, Spitzenmodelle sogar bis zu 80 Gramm, deutlich mehr als Verbrenner. Das Metall wird in Schaltern, Relais, Steuergeräten und Inverter-Modulen verwendet, welche essenziell für die effiziente Steuerung von Batterie und Motor sind. Mit fortschreitender Automatisierung und Digitalisierung steigt der Silberbedarf im Fahrzeugsektor weiter an, Prognosen erwarten bis 2030 eine Verdopplung der Nachfrage. Doch auch in Photovoltaik, Medizintechnik und Halbleiterfertigung gewinnt Silber an Bedeutung. Ein oft übersehener Faktor ist der Rüstungssektor. Moderne Systeme wie Drohnen oder Tomahawk-Raketen enthalten teils hunderte Unzen Silber. Auch europäische Unternehmen wie Rheinmetall setzen auf das Metall, besonders im Bereich elektronischer Verteidigungslösungen. Gleichzeitig schrumpfen die Lagerbestände an den Terminmärkten, was das knappe Angebot weiter verschärft.

Diese Konstellation schafft eine explosive Basis für steigende Silberpreise. Historisch waren Silber-Rallyes oft dynamischer als die von Gold und boten Investoren außergewöhnliche Kurschancen in kurzer Zeit. Besonders interessant bleiben Silber-Explorer und Entwickler, deren Bewertungen oft überproportional bei steigenden Silberpreisen zulegen. Während Gold längst im Fokus vieler institutioneller Anleger steht, wird Silber noch unterschätzt. Das kann sich schnell ändern, wenn die technische Marke von 40 USD fällt! Der jüngste Ausbruch am Markt ist daher weit mehr als eine kurzfristige technische Bewegung, sondern signalisiert eine fundamentale Neubewertung des Metalls als Schlüsselrohstoff für Zukunftstechnologien.