    Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • SMA Solar auf "Underperform" mit Kursziel 16 Euro.
    • Prognosen wegen schwachem Markt für 2025 gesenkt.
    • Operativer Verlust und Umsatzprognose belasten Aktie.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach gesenkten Prognosen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dass der Solarkonzern wegen der anhaltend schwachen Marktentwicklung für Privat- und Gewerbeanlagen nun für 2025 einen operativen Verlust erwarte und zudem die Umsatzprognose gesenkt habe, dürfte die Aktie deutlich belasten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Er sieht die neuen Ziele unter den Konsensschätzungen und verweist zudem auf die gesenkten Ziele für die Folgejahre. SMA habe derweil schon vorab vom Risiko einer weiteren Geschäftsverschlechterung im zweiten Halbjahr gesprochen, was seiner Erwartung entsprochen habe./gl/zb

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,06 % und einem Kurs von 18,06 auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -18,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 617,66 Mio..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -9,45 %/+18,85 % bedeutet.


