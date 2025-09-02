    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Verhandlungen abgeschlossen

    449 Aufrufe 449 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bau von Milliardenpipeline wieder aufgenommen: Mehr russisches Gas für China

    Russland und China weiten ihre Gaspartnerschaft aus. Gazprom erhöht die Lieferungen über Power of Siberia und plant neue Pipelines.

    Für Sie zusammengefasst
    Verhandlungen abgeschlossen - Bau von Milliardenpipeline wieder aufgenommen: Mehr russisches Gas für China
    Foto: adobe.stock.com

    Wie bereits am vergangenen Freitag berichtet, will China zusätzliche Mengen über die bestehende Pipeline Power of Siberia 1 beziehen, während die Gespräche über den Bau von Power of Siberia 2 ins Stocken geraten sind.

    Neue Vereinbarung zwischen Gazprom und CNPC

    Nun gibt es Bewegung: Der russische Energiekonzern Gazprom und die staatliche China National Petroleum Corporation (CNPC) haben sich auf eine deutliche Ausweitung der Gaslieferungen geeinigt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA steigen die Mengen durch die Pipeline Power of Siberia von bisher 38 Milliarden Kubikmetern pro Jahr auf künftig 44 Milliarden Kubikmeter.

    Pläne für weitere Pipelines

    Wie Gazprom-Chef Alexei Miller erklärte, haben beide Seiten zudem eine rechtlich verbindliche Vereinbarung für den Bau der Pipeline Power of Siberia 2 unterzeichnet. Diese soll russisches Gas nach China transportieren und wird als strategisch wichtiges Infrastrukturprojekt bewertet. Auf die Frage nach der Laufzeit von Power of Siberia 2 erklärte Miller gegenüber der Nachrichtenagentur TASS am Dienstag: "30 Jahre." Teil der Vereinbarung ist auch der Bau der Transitgasleitung Soyuz Vostok durch die Mongolei.

    Ausbau über den Fernen Osten

    Zusätzlich zu den bestehenden Projekten wollen Russland und China ihre Kooperation im Fernen Osten vertiefen. Miller betonte, dass die Liefermengen über diese Route künftig ausgeweitet werden sollen. Damit setzen beide Länder ein klares Signal für die langfristige Verknüpfung ihrer Energiemärkte.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Verhandlungen abgeschlossen Bau von Milliardenpipeline wieder aufgenommen: Mehr russisches Gas für China Russland und China weiten ihre Gaspartnerschaft aus. Gazprom erhöht die Lieferungen über Power of Siberia und plant neue Pipelines.