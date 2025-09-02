Verhandlungen abgeschlossen
Bau von Milliardenpipeline wieder aufgenommen: Mehr russisches Gas für China
Russland und China weiten ihre Gaspartnerschaft aus. Gazprom erhöht die Lieferungen über Power of Siberia und plant neue Pipelines.
- Gazprom erhöht Gaslieferungen über Power of Siberia.
- Neue Pipeline Power of Siberia 2 wird geplant.
- Kooperation im Fernen Osten wird weiter ausgebaut.
- Report: Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Wie bereits am vergangenen Freitag berichtet, will China zusätzliche Mengen über die bestehende Pipeline Power of Siberia 1 beziehen, während die Gespräche über den Bau von Power of Siberia 2 ins Stocken geraten sind.
Neue Vereinbarung zwischen Gazprom und CNPC
Nun gibt es Bewegung: Der russische Energiekonzern Gazprom und die staatliche China National Petroleum Corporation (CNPC) haben sich auf eine deutliche Ausweitung der Gaslieferungen geeinigt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA steigen die Mengen durch die Pipeline Power of Siberia von bisher 38 Milliarden Kubikmetern pro Jahr auf künftig 44 Milliarden Kubikmeter.
Pläne für weitere Pipelines
Wie Gazprom-Chef Alexei Miller erklärte, haben beide Seiten zudem eine rechtlich verbindliche Vereinbarung für den Bau der Pipeline Power of Siberia 2 unterzeichnet. Diese soll russisches Gas nach China transportieren und wird als strategisch wichtiges Infrastrukturprojekt bewertet. Auf die Frage nach der Laufzeit von Power of Siberia 2 erklärte Miller gegenüber der Nachrichtenagentur TASS am Dienstag: "30 Jahre." Teil der Vereinbarung ist auch der Bau der Transitgasleitung Soyuz Vostok durch die Mongolei.
Ausbau über den Fernen Osten
Zusätzlich zu den bestehenden Projekten wollen Russland und China ihre Kooperation im Fernen Osten vertiefen. Miller betonte, dass die Liefermengen über diese Route künftig ausgeweitet werden sollen. Damit setzen beide Länder ein klares Signal für die langfristige Verknüpfung ihrer Energiemärkte.
Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion