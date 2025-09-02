Bau von Milliardenpipeline wieder aufgenommen: Mehr russisches Gas für China

Wie bereits am vergangenen Freitag berichtet , will China zusätzliche Mengen über die bestehende Pipeline Power of Siberia 1 beziehen, während die Gespräche über den Bau von Power of Siberia 2 ins Stocken geraten sind.

Nun gibt es Bewegung: Der russische Energiekonzern Gazprom und die staatliche China National Petroleum Corporation (CNPC) haben sich auf eine deutliche Ausweitung der Gaslieferungen geeinigt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA steigen die Mengen durch die Pipeline Power of Siberia von bisher 38 Milliarden Kubikmetern pro Jahr auf künftig 44 Milliarden Kubikmeter.

Pläne für weitere Pipelines

Wie Gazprom-Chef Alexei Miller erklärte, haben beide Seiten zudem eine rechtlich verbindliche Vereinbarung für den Bau der Pipeline Power of Siberia 2 unterzeichnet. Diese soll russisches Gas nach China transportieren und wird als strategisch wichtiges Infrastrukturprojekt bewertet. Auf die Frage nach der Laufzeit von Power of Siberia 2 erklärte Miller gegenüber der Nachrichtenagentur TASS am Dienstag: "30 Jahre." Teil der Vereinbarung ist auch der Bau der Transitgasleitung Soyuz Vostok durch die Mongolei.

Ausbau über den Fernen Osten

Zusätzlich zu den bestehenden Projekten wollen Russland und China ihre Kooperation im Fernen Osten vertiefen. Miller betonte, dass die Liefermengen über diese Route künftig ausgeweitet werden sollen. Damit setzen beide Länder ein klares Signal für die langfristige Verknüpfung ihrer Energiemärkte.

