Hensoldt steuert Abwärtstrend an

Zu Beginn dieser Woche konnte zudem noch eine kleinere inverse SKS-Formation durch den Sprung über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 89,58 Euro aktiviert und damit aus technischer Sicht Kurspotenzial an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um 102,40 Euro generiert werden. Aus dem Stand heraus würde sich hierauf bereits ein Long-Investment anbieten, ein passender Schein wird gleich im Anschluss genauer vorgestellt. Ob mittelfristig der Korrekturtrend an gegebener Stelle durch einen Sprung über 103,00 Euro zeitnah beendet werden kann, wird sich erst noch später zeigen müssen. Aus technischer Sicht liegt derzeit eine klassische 123-Konsolidierung vor, die eine derartige These und damit neuerliche Rekordstände stützt. Auf der Unterseite bedarf es dagegen eines Kursrutsches mindestens unter 75,95 Euro, damit eine Abwärtstrendfortsetzung mit einem Ziel am 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) erfolgen kann. Kurzfristig wird aufgrund der anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine und zahlreicher anderen Konfliktherde und damit einer erhöhten Waffennachfrage nicht gerechnet.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 92,55 Euro eröffnen , Stopp unter 86,50 Euro platzieren. Kursziel 102,40 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hensoldt AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2RDX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,95 - 1,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 83,5199 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 83,5199 Euro akt. Kurs Basiswert: 92,55 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,94 Euro Hebel: 9,21 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1J26 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,14 - 1,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 103,4869 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 103,4869 Euro akt. Kurs Basiswert: 92,55 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,67 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.