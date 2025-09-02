UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 49 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Phase steigender Markterwartungen sei bei weitem nicht vorüber, schrieb Graham Doyle in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie dürften für die Aktie "die Arbeit machen"./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 46,65EUR auf Tradegate (02. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



