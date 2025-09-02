UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 49 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Phase steigender Markterwartungen sei bei weitem nicht vorüber, schrieb Graham Doyle in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie dürften für die Aktie "die Arbeit machen"./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 46,65EUR auf Tradegate (02. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
