BYD: Verkäufe brechen ein – Xiaomi glänzt mit Rekorden

Im Juli sank BYDs Marktanteil zwar nur leicht auf 14,4 Prozent, dennoch nimmt der Druck durch technologieorientierte und preislich konkurrenzfähige Modelle kleinerer Anbieter spürbar zu. Besonders im Heimatmarkt zeigt sich die Schwäche: Der Absatz ging dort im August um 14,3 Prozent auf 292.813 Fahrzeuge zurück – bereits der vierte monatliche Rückgang in Folge. Rund 80 Prozent der Verkäufe stammen weiterhin aus China, während die Expansion in Europa zwar Wachstum bringt, die Schwächen im Inland aber nicht ausgleichen kann.

BYD, der weltgrößte Hersteller von Elektroautos, kämpft zunehmend mit Absatz- und Produktionsrückgängen. Im August stieg der Gesamtumsatz im Jahresvergleich lediglich um 0,1 Prozent, während Konkurrenten wie Geely mit 38 Prozent Zuwachs, Leapmotor mit einem Rekord von 57.066 Auslieferungen und Xpeng mit 37.709 verkauften Fahrzeugen stark zulegten. Auch Xiaomi meldete mit über 30.000 ausgelieferten Autos im August einen Durchbruch. BYDs Inlandsabsatz fiel dagegen um fast 15 Prozent, womit das Unternehmen seine Vormachtstellung im chinesischen Markt zunehmend verteidigen muss.

Hinzu kommt, dass die Produktion im August um 3,78 Prozent zurückging – der zweite Rückgang in Folge und damit das erste Mal seit 2020, dass BYD diesen Negativtrend verzeichnet. Bereits im Juli hatte das Unternehmen ein Minus von 0,9 Prozent gemeldet. Reuters berichtete zudem von reduzierten Schichten und verschobenen Ausbauplänen in chinesischen Werken. Analysten von China Merchants Bank International haben deshalb ihre Absatzprognosen um 5 Prozent auf 4,9 Millionen Fahrzeuge gesenkt und verweisen darauf, dass BYD "vorsichtiger mit seinen Lagerbeständen" umgehe.

Das ambitionierte Jahresziel von 5,5 Millionen Auslieferungen wackelt. In den ersten acht Monaten erreichte BYD lediglich 52,1 Prozent dieses Werts. Um das Ziel zu schaffen, wären über 2,6 Millionen Verkäufe in den verbleibenden vier Monaten nötig – nach bislang 2,9 Millionen seit Jahresbeginn kaum realistisch. Bloomberg sieht die Jahresauslieferungen bei 4,9 Millionen, Sanford C. Bernstein hält 5,1 Millionen für möglich.

Nach einem Gewinnrückgang von 30 Prozent im zweiten Quartal und einem damit verbundenen Börsenwertverlust von rund 6 Milliarden US-Dollar zeigt sich, dass selbst der Branchenführer nicht immun gegen den Preiskampf ist. Während die Gesamtverkäufe von Elektroautos in China im August um 34,4 Prozent stiegen, verliert BYD Tempo – und die Aktie fiel deutlich.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



