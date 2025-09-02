    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    PMG Presse-Monitor gewinnt Jan-Sebastian Blender als neuen Leiter Content- und Qualitätsmanagement (FOTO)

    Berlin (ots) - Jan-Sebastian Blender verantwortet seit 01. September 2025 den
    Bereich Content- und Qualitätsmanagement bei PMG Presse-Monitor. Der Schwerpunkt
    seiner Tätigkeit ist klar umrissen: Er soll neue Medien und Formate für die
    kürzlich optimierte Mediendatenbank PMG MediaHub gewinnen - um sie
    Kommunikationsprofis sowie Fachleuten aus dem Informationsmanagement in
    Unternehmen und Behörden zentral und rechtssicher bereitzustellen.

    "Jan ist ein großer Gewinn für unser Team! Mit ihm haben wir einen Experten des
    modernen Plattformgeschäfts und hervorragend vernetzten Kenner der Medienszene
    bei uns an Bord", erklärt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG. "Er weiß,
    welchen Herausforderungen Publisher heute ins Auge blicken. Daher bin ich
    überzeugt, dass er wichtige Impulse setzen wird, um die erfolgreiche
    Zusammenarbeit mit unseren Content-Partnern weiter zu festigen und intelligent
    auszubauen."

    "Ich habe den Weg der PMG in den letzten Jahren genau verfolgt und freue mich
    jetzt umso mehr, an der "Erfolgsstory PMG" in verantwortlicher Position
    mitschreiben zu können," ergänzt Blender.

    Vor seinem Wechsel zur PMG war Blender seit über neun Jahren beim
    Magazin-Flatrate-Anbieter Readly, dem europäischen Marktführer für digitale
    Zeitschriften, in Berlin tätig. Nach seinem Einstieg als Key Account Manager
    2016 übernahm er 2021 die Position des Head of Content sowie 2022 zusätzlich die
    des Managing Director DE. Die Geschäftsführung der deutschen Niederlassung
    teilte er sich mit Marie-Sophie von Bibra. Im Juni 2025 verließ er auf eigenen
    Wunsch diese Position

    Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG

    Die PMG Presse-Monitor ist einer der führenden Anbieter für die digitale
    Medienbeobachtung , Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung im
    deutschsprachigen Raum.

    Mit einem umfassendem Relaunch im Frühjahr 2025 startet die PMG den neu
    entwickelten PMG MediaHub . Über 900 Verlage und Contentproduzenten aus aller
    Welt stellen ihre Inhalte hier täglich für eine rechtssichere Zweitverwertung
    zur Verfügung. Von rund 5.000 Print- und Online-Medien sind mehr als 3.000
    digital über das integrierte PMG MediaMonitor-Portal verfügbar. Die PMG
    vermarktet Inhalte und Rechte an PR-Profis und Kommunikationsabteilungen in
    Unternehmen und Behörden sowie an professionelle Medienbeobachter.

    2021 erwirbt die PMG den international erfolgreichen Spezialisten für
    Datenkonvertierung X-CAGO aus den Niederlanden. Die PMG bietet Publishern nun
    maßgeschneiderte Lösungen zur digitalen Mehrfach-Verwertung ihrer Inhalte. Das
    Leistungsspektrum reicht von der hochwertigen Aufbereitung digitaler Daten für
    alle Distributionskanäle bis zur gezielten Vermarktung in der umfangreichsten
    tagesaktuellen Pressedatenbank im DACH-Raum.

    Auf Basis eines Rahmenvertrages mit den Bundesländern stellt die PMG seit 2023
    das Presseportal für Schulen (PfS) bereit. Lehrkräfte können darin zentral auf
    die Inhalte der deutschen Presseberichterstattung zugreifen, um ihren Unterricht
    damit zu gestalten.

    Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher
    Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer,
    Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert
    Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung und dem Bundesverband
    Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie dem Medienverband der freien Presse.

    Pressekontakt:

    Roger Dormeier
    Marketing | Kommunikation | PR
    PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG
    Telefon: +49 30 28493 118
    E-Mail: mailto:roger.dormeier@presse-monitor.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32453/6108827
    OTS: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG




