PMG Presse-Monitor gewinnt Jan-Sebastian Blender als neuen Leiter Content- und Qualitätsmanagement (FOTO)

Berlin (ots) - Jan-Sebastian Blender verantwortet seit 01. September 2025 den

Bereich Content- und Qualitätsmanagement bei PMG Presse-Monitor. Der Schwerpunkt

seiner Tätigkeit ist klar umrissen: Er soll neue Medien und Formate für die

kürzlich optimierte Mediendatenbank PMG MediaHub gewinnen - um sie

Kommunikationsprofis sowie Fachleuten aus dem Informationsmanagement in

Unternehmen und Behörden zentral und rechtssicher bereitzustellen.



"Jan ist ein großer Gewinn für unser Team! Mit ihm haben wir einen Experten des

modernen Plattformgeschäfts und hervorragend vernetzten Kenner der Medienszene

bei uns an Bord", erklärt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG. "Er weiß,

welchen Herausforderungen Publisher heute ins Auge blicken. Daher bin ich

überzeugt, dass er wichtige Impulse setzen wird, um die erfolgreiche

Zusammenarbeit mit unseren Content-Partnern weiter zu festigen und intelligent

auszubauen."





"Ich habe den Weg der PMG in den letzten Jahren genau verfolgt und freue mich

jetzt umso mehr, an der "Erfolgsstory PMG" in verantwortlicher Position

mitschreiben zu können," ergänzt Blender.



Vor seinem Wechsel zur PMG war Blender seit über neun Jahren beim

Magazin-Flatrate-Anbieter Readly, dem europäischen Marktführer für digitale

Zeitschriften, in Berlin tätig. Nach seinem Einstieg als Key Account Manager

2016 übernahm er 2021 die Position des Head of Content sowie 2022 zusätzlich die

des Managing Director DE. Die Geschäftsführung der deutschen Niederlassung

teilte er sich mit Marie-Sophie von Bibra. Im Juni 2025 verließ er auf eigenen

Wunsch diese Position



Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG



Die PMG Presse-Monitor ist einer der führenden Anbieter für die digitale

Medienbeobachtung , Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung im

deutschsprachigen Raum.



Mit einem umfassendem Relaunch im Frühjahr 2025 startet die PMG den neu

entwickelten PMG MediaHub . Über 900 Verlage und Contentproduzenten aus aller

Welt stellen ihre Inhalte hier täglich für eine rechtssichere Zweitverwertung

zur Verfügung. Von rund 5.000 Print- und Online-Medien sind mehr als 3.000

digital über das integrierte PMG MediaMonitor-Portal verfügbar. Die PMG

vermarktet Inhalte und Rechte an PR-Profis und Kommunikationsabteilungen in

Unternehmen und Behörden sowie an professionelle Medienbeobachter.



2021 erwirbt die PMG den international erfolgreichen Spezialisten für

Datenkonvertierung X-CAGO aus den Niederlanden. Die PMG bietet Publishern nun

maßgeschneiderte Lösungen zur digitalen Mehrfach-Verwertung ihrer Inhalte. Das

Leistungsspektrum reicht von der hochwertigen Aufbereitung digitaler Daten für

alle Distributionskanäle bis zur gezielten Vermarktung in der umfangreichsten

tagesaktuellen Pressedatenbank im DACH-Raum.



Auf Basis eines Rahmenvertrages mit den Bundesländern stellt die PMG seit 2023

das Presseportal für Schulen (PfS) bereit. Lehrkräfte können darin zentral auf

die Inhalte der deutschen Presseberichterstattung zugreifen, um ihren Unterricht

damit zu gestalten.



Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher

Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer,

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert

Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung und dem Bundesverband

Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie dem Medienverband der freien Presse.



