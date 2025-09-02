PMG Presse-Monitor gewinnt Jan-Sebastian Blender als neuen Leiter Content- und Qualitätsmanagement (FOTO)
Berlin (ots) - Jan-Sebastian Blender verantwortet seit 01. September 2025 den
Bereich Content- und Qualitätsmanagement bei PMG Presse-Monitor. Der Schwerpunkt
seiner Tätigkeit ist klar umrissen: Er soll neue Medien und Formate für die
kürzlich optimierte Mediendatenbank PMG MediaHub gewinnen - um sie
Kommunikationsprofis sowie Fachleuten aus dem Informationsmanagement in
Unternehmen und Behörden zentral und rechtssicher bereitzustellen.
"Jan ist ein großer Gewinn für unser Team! Mit ihm haben wir einen Experten des
modernen Plattformgeschäfts und hervorragend vernetzten Kenner der Medienszene
bei uns an Bord", erklärt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG. "Er weiß,
welchen Herausforderungen Publisher heute ins Auge blicken. Daher bin ich
überzeugt, dass er wichtige Impulse setzen wird, um die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit unseren Content-Partnern weiter zu festigen und intelligent
auszubauen."
"Ich habe den Weg der PMG in den letzten Jahren genau verfolgt und freue mich
jetzt umso mehr, an der "Erfolgsstory PMG" in verantwortlicher Position
mitschreiben zu können," ergänzt Blender.
Vor seinem Wechsel zur PMG war Blender seit über neun Jahren beim
Magazin-Flatrate-Anbieter Readly, dem europäischen Marktführer für digitale
Zeitschriften, in Berlin tätig. Nach seinem Einstieg als Key Account Manager
2016 übernahm er 2021 die Position des Head of Content sowie 2022 zusätzlich die
des Managing Director DE. Die Geschäftsführung der deutschen Niederlassung
teilte er sich mit Marie-Sophie von Bibra. Im Juni 2025 verließ er auf eigenen
Wunsch diese Position
Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG
Die PMG Presse-Monitor ist einer der führenden Anbieter für die digitale
Medienbeobachtung , Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung im
deutschsprachigen Raum.
Mit einem umfassendem Relaunch im Frühjahr 2025 startet die PMG den neu
entwickelten PMG MediaHub . Über 900 Verlage und Contentproduzenten aus aller
Welt stellen ihre Inhalte hier täglich für eine rechtssichere Zweitverwertung
zur Verfügung. Von rund 5.000 Print- und Online-Medien sind mehr als 3.000
digital über das integrierte PMG MediaMonitor-Portal verfügbar. Die PMG
vermarktet Inhalte und Rechte an PR-Profis und Kommunikationsabteilungen in
Unternehmen und Behörden sowie an professionelle Medienbeobachter.
2021 erwirbt die PMG den international erfolgreichen Spezialisten für
Datenkonvertierung X-CAGO aus den Niederlanden. Die PMG bietet Publishern nun
maßgeschneiderte Lösungen zur digitalen Mehrfach-Verwertung ihrer Inhalte. Das
Leistungsspektrum reicht von der hochwertigen Aufbereitung digitaler Daten für
alle Distributionskanäle bis zur gezielten Vermarktung in der umfangreichsten
tagesaktuellen Pressedatenbank im DACH-Raum.
Auf Basis eines Rahmenvertrages mit den Bundesländern stellt die PMG seit 2023
das Presseportal für Schulen (PfS) bereit. Lehrkräfte können darin zentral auf
die Inhalte der deutschen Presseberichterstattung zugreifen, um ihren Unterricht
damit zu gestalten.
Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher
Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert
Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung und dem Bundesverband
Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie dem Medienverband der freien Presse.
