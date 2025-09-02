    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI
    RBC stuft ENI auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Eni bei unverändertem Kursziel von 17 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich von einigen Transaktionen profitiert, die dem Ölkonzern helfen dürften, seine starke Bilanz zu behaupten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht die Transformationsstrategie weiter positiv. Diese erscheine aber mittlerweile zunehmend eingepreist, weshalb die Aktie reif für eine Atempause sei. Andere Branchentitel hätten mehr Potenzial./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,32EUR auf Tradegate (02. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.




    Verfasst von dpa-AFX Analysen
