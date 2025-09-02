Deutz kauft Drohnen-Antriebsspezialisten

(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)



KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz steigt mit dem geplanten Kauf der Sobek Group, einem Antriebsspezialisten für Drohnen, in den Rüstungsmarkt ein. "Durch Sobek bekommen wir direkten Zugang zum stark wachsenden Verteidigungsmarkt und schaffen die Grundlage, diesen auch über den Einsatz klassischer Antriebe hinaus strategisch zu erschließen", sagte Deutz-Chef Sebastian C. Schulte laut Mitteilung vom Dienstagmorgen in Köln. Er hatte zuletzt bereits immer wieder angekündigt, dass der Ausbau des Rüstungsgeschäfts ein Teil der Strategie ist, unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu werden.

Angaben zum Kaufpreis machte Deutz nicht. Der Konzern teilte lediglich mit, dass die Finanzierung der Übernahme durch Kreditlinien abgesichert ist. Zudem erwägt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von nicht mehr als 10 Prozent des Grundkapitals. Sobek hat den Angaben zufolge rund 70 Mitarbeitende und rechnet 2025 mit einem Umsatz im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde dabei signifikant zweistellig ausfallen. Der Vollzug der Transaktion wird kurzfristig erwartet.