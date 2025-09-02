    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    WDH/Einstieg ins Rüstungsgeschäft

    Deutz kauft Drohnen-Antriebsspezialisten

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz kauft Sobek Group für Zugang zum Rüstungsmarkt.
    • Finanzierung durch Kreditlinien, Kapitalerhöhung geplant.
    • Sobek erwartet 2025 Umsatz im zweistelligen Millionenbereich.
    WDH/Einstieg ins Rüstungsgeschäft - Deutz kauft Drohnen-Antriebsspezialisten
    Foto: DEUTZ AG

    (Tippfehler in der Überschrift berichtigt)

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz steigt mit dem geplanten Kauf der Sobek Group, einem Antriebsspezialisten für Drohnen, in den Rüstungsmarkt ein. "Durch Sobek bekommen wir direkten Zugang zum stark wachsenden Verteidigungsmarkt und schaffen die Grundlage, diesen auch über den Einsatz klassischer Antriebe hinaus strategisch zu erschließen", sagte Deutz-Chef Sebastian C. Schulte laut Mitteilung vom Dienstagmorgen in Köln. Er hatte zuletzt bereits immer wieder angekündigt, dass der Ausbau des Rüstungsgeschäfts ein Teil der Strategie ist, unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu werden.

    Angaben zum Kaufpreis machte Deutz nicht. Der Konzern teilte lediglich mit, dass die Finanzierung der Übernahme durch Kreditlinien abgesichert ist. Zudem erwägt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von nicht mehr als 10 Prozent des Grundkapitals. Sobek hat den Angaben zufolge rund 70 Mitarbeitende und rechnet 2025 mit einem Umsatz im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde dabei signifikant zweistellig ausfallen. Der Vollzug der Transaktion wird kurzfristig erwartet.

    Sobek habe drei Standorte in Baden-Württemberg und Hessen ist in mehreren spezialisierten Anwendungsfeldern tätig, darunter Motorsport, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik. Das Unternehmen beliefert unter anderem mehrere Topteams in der Formel 1 und Formel E mit Hochleistungspumpen auf Basis seiner Elektromotoren und Steuerungselektronik. Deutz selbst hat rund 5.000 Mitarbeitende und rechnet 2025 mit einem Umsatz zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro bei einer operativen Marge zwischen 5 und 6 Prozent. Der Börsenwert des im SDax notierten Unternehmens lag zuletzt bei etwas mehr als 1,2 Milliarden Euro./zb

    ISIN:DE0006305006WKN:630500

     

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 9,33 auf Tradegate (02. September 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -0,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,88 %.

