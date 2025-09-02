RBC stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die plötzliche Entlassung des Konzernchefs Laurent Freixe habe ihn schockiert, schrieb James Edwardes Jones am Montagabend. Der Nachfolger Philpp Navratil sei gemessen an traditionellen Standards der Schweizer recht jung. Einen Strategiewechsel befürchtet der Experte nicht, aber zunächst etwas Unsicherheit. Insgesamt seien es in der Konsumgüterbranche überhaupt unruhige Zeiten mit ungewöhnlich vielen Personalwechseln./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 79,60EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.



