UBS stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 148 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sorgen vor KI-Konkurrenz belasteten den Informationsdienstleister deutlich, schrieb Adam Berlin in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er geht zwar davon aus, dass Kliniken die Entscheidungshilfe UpToDate der Niederländer weiter abonnieren. Die Preise dürften allerdings unter Druck geraten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 107,1EUR auf Tradegate (02. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Adam Berlin
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 117
Kursziel alt: 148
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
