    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 148 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sorgen vor KI-Konkurrenz belasteten den Informationsdienstleister deutlich, schrieb Adam Berlin in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er geht zwar davon aus, dass Kliniken die Entscheidungshilfe UpToDate der Niederländer weiter abonnieren. Die Preise dürften allerdings unter Druck geraten./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 107,1EUR auf Tradegate (02. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Adam Berlin
    Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 117
    Kursziel alt: 148
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 148 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sorgen vor KI-Konkurrenz belasteten den Informationsdienstleister deutlich, schrieb Adam Berlin in seiner am …