RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von British American Tobacco (BAT) zwar von 3000 auf 3400 Pence angehoben, die Papiere aber von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Gewinnerwartungen an die neuartigen Produkte des Tabakkonzerns seien deutlich überzogen, schrieb James Edwardes Jones in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er monierte einen für die Margen der Briten ungünstigen Geschäftsmix./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 47,65EUR auf Tradegate (02. September 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.