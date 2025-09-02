AKTIE IM FOKUS
Vorbörslicher Kurssturz bei SMA - Erwartet 2025 jetzt Verlust
- SMA Solar senkt Ziele, Kurs fällt um fast 20%.
- Operativer Verlust für 2023 erwartet, Gewinnwarnung.
- Sparmaßnahmen werden verschärft, Druck bleibt bestehen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von SMA Solar bahnt sich am Dienstag ein Kurseinbruch an. Nachdem der Wechselrichterhersteller für Solaranlagen am Vorabend nach Börsenschluss seine Ziele senken musste, sackte der Kurs auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um fast 20 Prozent ab. Der Kurs droht damit auf das Niveau von Ende Juni zurückzufallen und der laufende Bodenbildungsversuch zu scheitern.
Wegen der anhaltend schwachen Marktentwicklung im Bereich der Privat- und Gewerbeanlagen erwartet SMA für das laufende Jahr nun einen operativen Verlust. Ein Händler sprach in einem ersten Kommentar von einer "weiteren Gewinnwarnung". Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies verwies darauf, dass sich die verschlechterte Lage nicht nur auf das Jahr 2025 beziehe, sondern auch auf die Folgejahre.
Das Unternehmen will nun die bereits eingeleiteten Sparbemühungen nochmals verschärfen. "Trotz aller Restrukturierungsbemühungen bleibt der strukturelle Druck bestehen", fasst der Börsianer zusammen./tih/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,99 % und einem Kurs von 18,09 auf Tradegate (02. September 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -20,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,86 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 617,66 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -8,78 %/+19,73 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Monitor-Beitrag - 8:07 Minuten - sehenswert!
Gibt es für diese Behauptung bitte eine Quellenangabe?