Vorbörslicher Kurssturz bei SMA - Erwartet 2025 jetzt Verlust

ulm000 berichtet über die Entscheidungen des US Finanzministeriums zur Nutzung von Steuergutschriften für Erneuerbare Energien. Es ist nicht so schlimm gekommen wie befürchtet wurde: https://www.facebook.com/ulm000/





Es ist kompliziert. Demnach war es bisher wohl so, das Projektierer nur 5 % der veranschlagten Projektinvestitionen investiert haben mussten, damit ein Projekt als begonnen galt (und somit Steuergutschriften verkaufen konnte?). Da musste man also wohl gar nicht konkret anfangen, sondern nur das Grundstück oder die Dachfläche kaufen bzw. mieten. Das ändern sich ab dem 03.09.2025 für Projekte über 1,5 MW. Dann muss es konkrete kontinuierliche Bautätigkeiten geben. Werden die nachgewiesen, können noch Steuergutschriften bis Ende 2030 in Anspruch genommen werden. Für Projekte kleiner als 1,5 MW ändert sich nichts. Das dürfte die Vielzahl an Dachanlagen betreffen.





Und es wird darauf hingewiesen, das sich große Unternehmen wie Google, Amazon und Microsoft als Betreiber von Datenzentren und KI Entwickler für die Solarenergienutzung in den USA stark gemacht haben. Weil ohne mehr Strom aus Photovoltaik kann es keine KI-Entwicklung geben und man verspielt vielleicht den Vorteil gegenüber China.





Ergo: Auch für SMA Solar gibt es sehr starke wirtschaftliche Befürworter in Amerika.



